Шольц виступив з промовою на тлі попередніх результатів виборів

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

За попередніми результатами екзитполів, на виборах на посаду канцлера Німеччини лідирує очільник блоку ХДС/ХСС Фрідріх Мерц. А чинний канцлер Олаф Шольц посідає третє місце в рейтингу.

Він виступив з промовою після оголошення перших результатів опитування виборців, пише видання BILD.

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Шольц визнав поразку своєї партії SPD на виборах та назвав результати "гіркими". Він взяв на себе відповідальність за це, але нічого не сказав про можливу відставку.

Під час виступу у штаб-квартирі партії в Берліні він привітав з перемогою кандидата від ХДС/ХСС Фрідріха Мерца. Водночас він висловив стурбованість щодо високого рівня підтримки AfD, яку очолює Аліс Вейдель — близько 20%.

"Той факт, що в цій країні вкрай права партія, така як AfD, отримує подібні результати, — це не те, з чим ми коли-небудь зможемо змиритися", — сказав він.

Співголова СДПН Саскія Ескен подякувала Шольцу за його роботу під час кампанії і зауважила, що "він бився як лев". А голова Ларс Клінгбайль назвав результати "катастрофічними" і закликав провести кардинальні зміни.

Нагадаємо, Вейдель відома своєю проросійською позицією та виступає проти надання допомоги Україні.

Наразі у торговому центру у Франкфурті триває підрахунок голосів. Загалом явка виборців становить 83,5%, що є найвищим показником з часу об'єднання Німеччини в 1990 році.