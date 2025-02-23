Шольц выступил с речью на фоне предварительных результатов выборов

Вызывает беспокойство — Шольц выступил после поражения на выборах
По предварительным результатам экзитполов, на выборах на пост канцлера Германии лидирует глава блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц. А действующий канцлер Олаф Шольц занимает третье место в рейтинге.
Он выступил с речью после объявления первых результатов опроса избирателей, пишет издание BILD.
Шольц прокомментировал поражение на выборах
Шольц признал поражение своей партии SPD на выборах и назвал результаты "горькими". Он взял на себя ответственность за это, но ничего не сказал о возможной отставке.
Во время выступления в штаб-квартире партии в Берлине он поздравил с победой кандидата от ХДС/ХСС Фридриха Мерца. В то же время он выразил обеспокоенность относительно высокого уровня поддержки AfD, которую возглавляет Алис Вейдель — около 20%.
"Тот факт, что в этой стране крайне правая партия, такая как AfD, получает подобные результаты, — это не то, с чем мы когда-нибудь сможем смириться", — сказал он.
Сопредседатель СДПГ Саския Эскен поблагодарила Шольца за его работу во время кампании и отметила, что "он сражался как лев". А председатель Ларс Клингбайль назвал результаты "катастрофическими" и призвал провести кардинальные изменения.
Напомним, Вейдель известна своей пророссийской позицией и выступает против предоставления помощи Украине.
Сейчас в торговом центре во Франкфурте продолжается подсчет голосов. В целом явка избирателей составляет 83,5%, что является самым высоким показателем со времени объединения Германии в 1990 году.
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