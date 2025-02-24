Зеленский поздравил Мерца с победой и призвал продолжить совместную работу с Германией для мира в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский выразил свои поздравления Фридриху Мерцу и партии ХДС/ХСС. Именно они предварительно побеждают на национальных выборах в Германии.

Свои поздравления Зеленский опубликовал в соцсети X.

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Поздравление от Зеленского. Фото: Скриншот

Президент Украины отметил, что Мерц и ХДС/ХСС получили четкий голос избирателей, и сейчас это очень важно для Европы.

"Мы с нетерпением ждем продолжения нашей совместной работы с Германией, чтобы защитить жизнь, приблизить настоящий мир к Украине и укрепить Европу", — написал президент Украины.

По его мнению, Европа должна быть способной защищаться, развивать свою промышленность и достигать необходимых результатов. Европе нужны общие успехи, и эти успехи принесут Европе еще большее единство.

Напомним, после вероятного поражения по данным экзитполов Шольц выступил с речью. Он поздравил Мерца и обеспокоен высоким рейтингом Алис Вайдель, которая поддерживает Россию.

Также мы писали, что Мерц известен своей поддержкой Украины и осенью 2024 года призвал правительство Германии предоставить ракеты Taurus.