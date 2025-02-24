Зеленский поблагодарил союзников за единство в достижении мира

Владимир Зеленский. Фото: Новости.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех партнеров за поддержку нашего государства. Он напомнил, что российский диктатор Владимир Путин не подарит мира просто так.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления на саммите "Підтримай Україну" в понедельник, 24 февраля.

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Зеленский поблагодарил союзников

"Спасибо, что за три года мы не потеряли главного - единства, не потеряли правды, не изменили своей цели — надежному, длительному миру для Украины", — подчеркнул Зеленский.

Глава государства напомнил присутствующим, что Путин не подарит мир, а также не отдаст его в обмен на что-то. Цивилизованный мир должен получить его силой, мудростью и единством.

Также глава государства добавил, что Украина, Европа и США должны сидеть за столом переговоров напротив России. Это надо сделать, чтобы необходимость мира не была снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или замирении.

Ранее Зеленский опубликовал видео к третьей годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он поблагодарил каждого, кто защищает наше государство или помогает защитникам.

Напоминаем, что руководитель ОПУ Андрей Ермак во время форума "Год. Украина 2025" сообщил, что Украина едет в США на переговоры с американцами.