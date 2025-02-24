Президент Зеленський звернувся до українців у треті роковини вторгнення РФ

Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський опублікував відео до третіх роковин повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Він подякував кожному, хто боронить нашу державу або ж допомагає захисникам.

Відео Зеленський оприлюднив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 24 лютого.

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"Три роки спротиву. Три роки вдячності. Три роки абсолютного героїзму українців. Пишаюся Україною! Дякую всім, хто захищає її та допомагає. Всім, хто працює на Україну. І вічна памʼять кожному, хто віддав своє життя заради нашої держави та людей", — написав Зеленський у своєму зверненні.

Також глава держави подякував кожному українцю за спільний внесок у майбутнє Батьківщини.

Раніше ми писали, що за день до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні відбувся форум "Україна. Рік 2025", де взяли участь керівники державних інституцій. Після цього Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію.

Нагадуємо, що керівник ОПУ Андрій Єрмак під час форуму "Рік. Україна 2025" повідомив, що Україна їде до США на перемовини з американцями.