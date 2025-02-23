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Пресконференція Зеленського — головні заяви президента

23 лютого 2025 19:57
Карина Приходько - Редактор
Пресконференція Зеленського 23 лютого — головні заяви президента
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

За день до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025", де взяли участь керівники державних інституцій. Після цього Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію. 

Новини.LIVE зібрали головні заяви глави держави. 

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Під час пресконференції Володимир Зеленський зробив такі заяви:

Нагадаємо, Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак під час форуму "Рік. Україна 2025" повідомив, що Україна їде в США на перемовини з американцями.

Володимир Зеленський уряд війна в Україні форум 3 роки війни
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