Пресконференція Зеленського 23 лютого — головні заяви президента

Пресконференція Зеленського — головні заяви президента
За день до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025", де взяли участь керівники державних інституцій. Після цього Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію.
Новини.LIVE зібрали головні заяви глави держави.
Головні заяви Зеленського з пресконференції
Під час пресконференції Володимир Зеленський зробив такі заяви:
- Президент заявив, що він готовий залишити посаду, якщо це означатиме мир в Україні, або в обмін на членство України в НАТО.
- Зеленський заявив, що за час повномасштабної війни США надали Україні 100 мільярдів доларів допомоги.
- Цього тижня за вершит и три річну повномасштабну війну Росії не вдасться . У таком у разі для України не буде жодних гарантій.
- Якщо нас немає в НАТО, то нам треба членство в ЄС, фінансування української армії не менше 800 тисяч, — Зеленський про вступ в Альянс.
- Глава держави заявив, що Україна виготовила за рік 154 артилерійські системи. Це більше, ніж виробляє НАТО.
- За словами президента, Україні потрібно ще 20 систем Patriot. Це буде коштувати приблизно 35 мільярдів доларів.
- Під час участі у війні на боці Росії Північна Корея втратила 4 000 бійців, — Зеленський про втрати КНДР у Курській області.
- Ми обміняємо Курську область на окуповані території.
- Як нормально можна голосувати? Сьогодні прилетіло 267 дронів, — президент про вибори в Україні.
- Україна розробляє власні аналоги Patriot.
- Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців — Зеленський про угоду з США про використання українських природних ресурсів.
Нагадаємо, Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду.
Керівник ОПУ Андрій Єрмак під час форуму "Рік. Україна 2025" повідомив, що Україна їде в США на перемовини з американцями.
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