Пресконференція Зеленського 23 лютого — головні заяви президента

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

За день до третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україні у неділю, 23 лютого, відбувся форум "Україна. Рік 2025", де взяли участь керівники державних інституцій. Після цього Президент України Володимир Зеленський провів пресконференцію.

Новини.LIVE зібрали головні заяви глави держави.

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Головні заяви Зеленського з пресконференції

Під час пресконференції Володимир Зеленський зробив такі заяви:

Нагадаємо, Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду.

Керівник ОПУ Андрій Єрмак під час форуму "Рік. Україна 2025" повідомив, що Україна їде в США на перемовини з американцями.