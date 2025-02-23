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Україна та США поговорили про угоду — Єрмак розкрив деталі

23 лютого 2025 19:13
Карина Приходько - Редактор
Угода між Україною та США — сторони провели розмову
Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду. За його словами, діалог був дуже конструктивним.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.

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"Довелося піти раніше з Форуму "Україна. Рік 2025" разом з першою віцепрем'єр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди.  До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина", — розповів Єрмак. 

Він зазначив, що з боку США були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віцепрезидента США Джей Ді Венса. 

За словами керівника ОПУ, це була конструктивна розмова і є просування в роботі. 

"США — наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку — ви з нами всі три роки вторгнення росіян", — наголосив Андрій Єрмак.

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Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, 21 лютого Єрмак поговорив із радником Трампа з питань нацбезпеки. Сторони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин. 

Вже 23 лютого під час форуму "Рік. Україна 2025" керівник ОПУ повідомив, що Україна їде в США на перемовини з американцями. Команда виїде вже сьогодні. 

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