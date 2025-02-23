Угода між Україною та США — сторони провели розмову

Україна та США поговорили про угоду — Єрмак розкрив деталі
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак розповів, що Україна та США 23 лютого провели розмову про спільну угоду. За його словами, діалог був дуже конструктивним.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
Переговори України і США
"Довелося піти раніше з Форуму "Україна. Рік 2025" разом з першою віцепрем'єр міністеркою-міністеркою з економіки Юлією Свириденко на важливу розмову з американськими партнерами, яка стосується угоди. До нас долучилася віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерка юстиції Ольга Стефанішина", — розповів Єрмак.
Він зазначив, що з боку США були міністр фінансів Скотт Бессент та радник Президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віцепрезидента США Джей Ді Венса.
За словами керівника ОПУ, це була конструктивна розмова і є просування в роботі.
"США — наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку — ви з нами всі три роки вторгнення росіян", — наголосив Андрій Єрмак.
Нагадаємо, 21 лютого Єрмак поговорив із радником Трампа з питань нацбезпеки. Сторони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин.
Вже 23 лютого під час форуму "Рік. Україна 2025" керівник ОПУ повідомив, що Україна їде в США на перемовини з американцями. Команда виїде вже сьогодні.
Читайте Новини.LIVE!