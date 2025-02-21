Андрій Єрмак повідомив про розмову з Майком Волцом

Очільник ОП Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Майком Волцом. Сторони обмінялися думками щодо зближення позицій у межах двосторонніх відносин між Україною та США.

Про це Єрмак повідомив на своїй сторінці у Telegram у п'ятницю, 21 лютого.

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У контексті розмови Єрмак відзначив важливість візиту спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога до України.

Єрмак також наголосив на важливості збереження двосторонньої співпраці та підтримання високого рівня взаємовідносин між Україною та Сполученими Штатами. Він також висловив вдячність за підтримку, яку американський народ надає Україні в цей важливий період.

Раніше Келлог заявив, що війна в Україні не почалася б, "якби Трамп обіймав посаду президента". Також Зеленський повідомив, що разом з Келлогом поїде на фронт, аби показати, що там відбувається.