Андрей Ермак сообщил о разговоре с Майком Волцом

Ермак сообщил о разговоре с Майком Волцом
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Майком Волцом. Стороны обменялись мнениями по сближению позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.
Об этом Ермак сообщил на своей странице в Telegram в пятницу, 21 февраля.
Ермак переговорил с Волцом
В контексте разговора Ермак отметил важность визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину.
Ермак также отметил важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами. Он также выразил благодарность за поддержку, которую американский народ оказывает Украине в этот важный период.
Ранее Келлог заявил, что война в Украине не началась бы, "если бы Трамп занимал пост президента". Также Зеленский сообщил, что вместе с Келлогом поедет на фронт, чтобы показать, что там происходит.
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