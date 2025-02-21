Андрей Ермак сообщил о разговоре с Майком Волцом

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что провел телефонный разговор с советником президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Майком Волцом. Стороны обменялись мнениями по сближению позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и США.

Об этом Ермак сообщил на своей странице в Telegram в пятницу, 21 февраля.

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В контексте разговора Ермак отметил важность визита спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Украину.

Ермак также отметил важность сохранения двустороннего сотрудничества и поддержания высокого уровня взаимоотношений между Украиной и Соединенными Штатами. Он также выразил благодарность за поддержку, которую американский народ оказывает Украине в этот важный период.

Ранее Келлог заявил, что война в Украине не началась бы, "если бы Трамп занимал пост президента". Также Зеленский сообщил, что вместе с Келлогом поедет на фронт, чтобы показать, что там происходит.