Соглашение между Украиной и США — стороны провели разговор

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что Украина и США 23 февраля провели разговор о совместном соглашении. По его словам, диалог был очень конструктивным.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram.

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"Пришлось уйти раньше с форума "Украина. Год 2025" вместе с первым вице-премьер-министром-министром по экономике Юлией Свириденко на важный разговор с американскими партнерами, который касается соглашения. К нам присоединилась вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — министр юстиции Ольга Стефанишина", — рассказал Ермак.

Он отметил, что со стороны США были министр финансов Скотт Бессент и советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц, их команды и представитель команды вице-президента США Джей Ди Венса.

По словам руководителя ОПУ, это был конструктивный разговор и есть продвижение в работе.

"США — наши партнеры и мы благодарны американскому народу, благодарны за двухпартийную поддержку — вы с нами все три года вторжения россиян", — отметил Андрей Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, 21 февраля Ермак поговорил с советником Трампа по вопросам нацбезопасности. Стороны обменялись мнениями по сближению позиций в рамках двусторонних отношений.

Уже 23 февраля во время форума "Год. Украина 2025" руководитель ОПУ сообщил, что Украина едет в США на переговоры с американцами. Команда выедет уже сегодня.