Пресс-конференция Зеленского 23 февраля — главные заявления президента

Пресс-конференция Зеленского — главные заявления президента
В день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в воскресенье, 23 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2025", где приняли участие руководители государственных институтов. После этого Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию.
Новини.LIVE собрали главные заявления главы государства.
Главные заявления Зеленского с пресс-конференции
Во время пресс-конференции Владимир Зеленский сделал следующие заявления:
- Президент заявил, что он готов покинуть пост, если это будет означать мир в Украине, или в обмен на членство Украины в НАТО.
- Зеленский заявил, что за время войны полномасштабной войны США предоставили Украине 100 миллиардов долларов помощи.
- На этой неделе завершить трехлетнюю полномасштабную войну России не удастся. В таком случае для Украины не будет никаких гарантий. .
- Если нас нет в НАТО, то нам надо членство в ЕС, финансирование украинской армии не менее 800 тысяч, — Зеленский о вступлении в Альянс.
- Глава государства заявил, что Украина изготовила за год 154 артиллерийские системы. Это больше, чем производит НАТО.
- По словам президента, Украине нужно еще 20 систем Patriot. Это будет стоить примерно 35 миллиардов долларов.
- Во время участия в войне на стороне России Северная Корея потеряла 4 000 бойцов, — Зеленский о потерях КНДР в Курской области.
- Мы обменяем Курскую область на оккупированные территории.
- Как нормально можно голосовать? Сегодня прилетело 267 дронов, — президент о выборах в Украине.
- Украина разрабатывает собственные аналоги Patriot.
- Я не подписываю то, что будут выплачивать 10 поколений украинцев — Зеленский о соглашении с США об использовании украинских природных ресурсов.
Напомним, Украина и США 23 февраля провели разговор о совместном соглашении.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак во время форума "Год. Украина 2025" сообщил, что Украина едет в США на переговоры с американцами.
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