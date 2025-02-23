Пресс-конференция Зеленского 23 февраля — главные заявления президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE

В день третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину в воскресенье, 23 февраля, состоялся форум "Украина. Год 2025", где приняли участие руководители государственных институтов. После этого Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию.

Новини.LIVE собрали главные заявления главы государства.

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Во время пресс-конференции Владимир Зеленский сделал следующие заявления:

Напомним, Украина и США 23 февраля провели разговор о совместном соглашении.

Руководитель ОПУ Андрей Ермак во время форума "Год. Украина 2025" сообщил, что Украина едет в США на переговоры с американцами.