Президент Зеленский обратился к украинцам в третью годовщину вторжения РФ

Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео к третьей годовщине полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Он поблагодарил каждого, кто защищает наше государство или помогает защитникам.

Видео Зеленский обнародовал на своей странице в Telegram в понедельник, 24 февраля.

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"Три года сопротивления. Три года благодарности. Три года абсолютного героизма украинцев. Горжусь Украиной! Спасибо всем, кто защищает ее и помогает. Всем, кто работает на Украину. И вечная память каждому, кто отдал свою жизнь ради нашего государства и людей", — написал Зеленский в своем обращении.

Также глава государства поблагодарил каждого украинца за совместный вклад в будущее Родины.

Ранее мы писали, что за день до третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину состоялся форум "Украина. Год 2025", где приняли участие руководители государственных институтов. После этого Президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию.

Напоминаем, что руководитель ОПУ Андрей Ермак во время форума "Год. Украина 2025" сообщил, что Украина едет в США на переговоры с американцами.