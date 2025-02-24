Нельзя доверять Путину — заявление Александра Стубба

Александр Стубб. Фото: скриншот

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, не стоит заключать любое соглашение.

Об этом Александр Стубб сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.

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Заявление Стубба в третью годовщину великой войны

"В Финляндии мы действительно понимаем то, что вы проходите. В основном для меня эта война касается выживания нации Украины. РФ очевидно начала эту войну, но она начала захват территорий еще в 2008 году, нападая на Грузию, а затем в 2014, аннексируя Крым. Но сегодня мы отмечаем третью годовщину полномасштабного вторжения, но эта война продолжается уже 11 лет", — подчеркнул Стубб.

По его словам, многие люди не понимают, что это касается не только Украины, но и Европы, США, порядка во всем мире.

Стубб отметил, если мир позволит России прекратить существование украинского государства, то это не только Украина проиграет, но и Европа, и Запад и США. Он подчеркнул, что нельзя доверять Путину и заключать с ним любую сделку.

"Если РФ получит то, что хочет — на Украине не остановится, Путин будет двигаться вперед, потому что он имеет империалистическое видение. Последние несколько недель мы немного растерялись, потому что сменилась администрация Белого дома", — говорит Стубб.

Президент Финляндии предложил:

До остановки огня — давить на Россию, включая санкции, использование замороженных активов;

Прекращение огня — стоит учитывать линию разграничения, мониторить различные процессы, но учитывать переговоры относительно процесса мира. На этом этапе можно говорить о снятии санкций;

Защита Украины, не РФ решает, что Украина будет иметь на границах и когда.

Он добавил, что не Россия решает, кто будет членом ЕС и НАТО.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем партнерам за поддержку страны.

Также лидер Польши Анджей Дуда уверен, что лучшей гарантией безопасности для Украины является НАТО.