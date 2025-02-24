Нельзя доверять Путину — заявление Александра Стубба

Президент Финляндии подчеркнул, что нельзя доверять Путину
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Кроме того, не стоит заключать любое соглашение.
Об этом Александр Стубб сказал на саммите "Поддерживай Украину" в понедельник, 24 февраля.
Заявление Стубба в третью годовщину великой войны
"В Финляндии мы действительно понимаем то, что вы проходите. В основном для меня эта война касается выживания нации Украины. РФ очевидно начала эту войну, но она начала захват территорий еще в 2008 году, нападая на Грузию, а затем в 2014, аннексируя Крым. Но сегодня мы отмечаем третью годовщину полномасштабного вторжения, но эта война продолжается уже 11 лет", — подчеркнул Стубб.
По его словам, многие люди не понимают, что это касается не только Украины, но и Европы, США, порядка во всем мире.
Стубб отметил, если мир позволит России прекратить существование украинского государства, то это не только Украина проиграет, но и Европа, и Запад и США. Он подчеркнул, что нельзя доверять Путину и заключать с ним любую сделку.
"Если РФ получит то, что хочет — на Украине не остановится, Путин будет двигаться вперед, потому что он имеет империалистическое видение. Последние несколько недель мы немного растерялись, потому что сменилась администрация Белого дома", — говорит Стубб.
Президент Финляндии предложил:
- До остановки огня — давить на Россию, включая санкции, использование замороженных активов;
- Прекращение огня — стоит учитывать линию разграничения, мониторить различные процессы, но учитывать переговоры относительно процесса мира. На этом этапе можно говорить о снятии санкций;
- Защита Украины, не РФ решает, что Украина будет иметь на границах и когда.
Он добавил, что не Россия решает, кто будет членом ЕС и НАТО.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность всем партнерам за поддержку страны.
Также лидер Польши Анджей Дуда уверен, что лучшей гарантией безопасности для Украины является НАТО.
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