Турецькі компанії долучаться до реконструкції України

Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Туреччина активізує співпрацю з Україною у сфері відновлення інфраструктури, що постраждала внаслідок війни. Україна передала Туреччині пакет проєктів, реалізація яких запланована на 2025 рік. Вже у квітні-травні буде оголошено тендери на першочергові об’єкти, що мають стратегічне значення для України.

Про це повідомляє Türkiye.

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Ключовим напрямом співпраці стане модернізація митних пунктів пропуску, будівництво нових автошляхів та створення мережі платних автомагістралей. Крім цього, у переліку запропонованих проєктів – реконструкція енергетичної інфраструктури, розвиток енергоефективності, будівництво соціального житла та оновлення системи водопостачання.

На зустрічі представників Посольства Туреччини у Києві та керівництва Державного агентства розвитку та відновлення інфраструктури обговорювалися поточні та перспективні проєкти за участю турецьких компаній. Українська сторона запевнила, що процес відновлення вже спланований і найближчим часом розпочнуться відповідні тендерні процедури.

Заява президента Ердогана

Про підтримку України у відновленні країни заявив і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Анкарі минулого тижня. Турецький лідер наголосив, що місцеві компанії готові допомогти у ліквідації наслідків війни, а стратегічне партнерство між державами набуватиме ще більшої глибини.

"Я щиро вірю, що зі встановленням миру в Україні наші відносини піднімуться на ще вищий рівень, гідний нашого стратегічного партнерства", — підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини заявив, що готовий прийняти переговори.

Також нещодавно в МЗС Туреччини висловились щодо того, чи мають вони претензії до України та перспектив її членства в НАТО.