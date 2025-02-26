Турецкие компании присоединятся к реконструкции Украины

Владимир Зеленский и Реджеп Эрдоган. Фото: REUTERS/Cagla Gurdogan

Турция активизирует сотрудничество с Украиной в сфере восстановления инфраструктуры, пострадавшей в результате войны. Украина передала Турции пакет проектов, реализация которых запланирована на 2025 год. Уже в апреле-мае будут объявлены тендеры на первоочередные объекты, имеющие стратегическое значение для Украины.

Об этом сообщает Türkiye.

Читайте также:

Что планируют восстанавливать в Украине с помощью Турции

Ключевым направлением сотрудничества станет модернизация таможенных пунктов пропуска, строительство новых автодорог и создание сети платных автомагистралей. Кроме этого, в перечне предложенных проектов — реконструкция энергетической инфраструктуры, развитие энергоэффективности, строительство социального жилья и обновление системы водоснабжения.

На встрече представителей Посольства Турции в Киеве и руководства Государственного агентства развития и восстановления инфраструктуры обсуждались текущие и перспективные проекты с участием турецких компаний. Украинская сторона заверила, что процесс восстановления уже спланирован и в ближайшее время начнутся соответствующие тендерные процедуры.

Заявление президента Эрдогана

О поддержке Украины в восстановлении страны заявил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с Владимиром Зеленским в Анкаре на прошлой неделе. Турецкий лидер подчеркнул, что местные компании готовы помочь в ликвидации последствий войны, а стратегическое партнерство между государствами будет приобретать еще большую глубину.

"Я искренне верю, что с установлением мира в Украине наши отношения поднимутся на еще более высокий уровень, достойный нашего стратегического партнерства", — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, недавно президент Турции заявил, что готов принять переговоры.

Также недавно в МИД Турции высказались относительно того, имеют ли они претензии к Украине и перспектив ее членства в НАТО.