Туреччина не проти вступу України в НАТО, — голова МЗС

Голова МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: АА

В столиці Туреччини Анкарі у понеділок, 24 лютого, відбулася зустріч міністра закордонних справ Хакана Фідана та очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Після перемовин Фідан заявив, що його країна не заперечуватиме вступу України до НАТО.

Про це пише Daily Sabah.

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Вступ України до НАТО

Фідан заявив, що Туреччина готова зробити будь-який крок, який може допомогти досягти миру у війні між Росії в Україні. Лавров висловив готовність Росії до переговорів, але бойові дії припиняться лише тоді, коли врегулювання "влаштує" Москву.

Він наголосив, що невступ країни до НАТО має бути "обов'язковою умовою будь-якої майбутньої мирної угоди". Натомість Фідан зауважив, що метою бажання України бути членом НАТО є гарантії своєї національної безпеки.

"Якщо велика міжнародна коаліція, розгорнута вздовж лінії зіткнення, не буде сформована, способом забезпечення гарантій безпеки для українців може стати членство в НАТО, або ж росіяни можуть мати інші ідеї щодо гарантій безпеки", — сказав він.

Нагадаємо, Зеленський назвав альтернативу вступу до НАТО, аби Україна мала гарантії безпеки.

А президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що для України немає кращих гарантій, аніж членство в Альянсі.