Турция не против вступления Украины в НАТО, - глава МИД

Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: АА

В столице Турции Анкаре в понедельник, 24 февраля, состоялась встреча министра иностранных дел Хакана Фидана и главы МИД России Сергея Лаврова. После переговоров Фидан заявил, что его страна не будет возражать против вступления Украины в НАТО.

Об этом пишет Daily Sabah.

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Вступление Украины в НАТО

Фидан заявил, что Турция готова сделать любой шаг, который может помочь достичь мира в войне между Россией и Украиной. Лавров выразил готовность России к переговорам, но боевые действия прекратятся только тогда, когда урегулирование "устроит" Москву.

Он отметил, что невступление страны в НАТО должно быть "обязательным условием любого будущего мирного соглашения". В ответ Фидан сказал, что целью желания Украины быть членом НАТО являются гарантии своей национальной безопасности.

"Если большая международная коалиция, развернутая вдоль линии соприкосновения, не будет сформирована, способом обеспечения гарантий безопасности для украинцев может стать членство в НАТО, или же россияне могут иметь другие идеи относительно гарантий безопасности", — сказал он.

Напомним, Зеленский назвал альтернативу вступления в НАТО, чтобы Украина имела гарантии безопасности.

А президент Польши Анджей Дуда убежден, что для Украины нет лучших гарантий, чем членство в Альянсе.