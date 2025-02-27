США и Россия провели переговоры в Стамбуле — что обсуждали

Кортеж с политиками в Стамбуле. Фото: скриншот

В Стамбуле состоялась очередная встреча между представителями Соединенных Штатов и России. Это уже второй раунд переговоров за последний месяц, после предыдущей встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где обсуждалась ситуация в Украине.

Об этом сообщили росСМИ

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Встреча проходит в резиденции генконсула США в Стамбуле и посвящена возобновлению работы посольств обеих стран. Американская и российская стороны пытаются найти решение относительно дипломатического напряжения, которое продолжается после масштабных сокращений персонала и закрытия ряда консульских учреждений.

Перед началом переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам этой встречи станет понятно, насколько стороны могут быстро и эффективно решать проблемные вопросы.

Если в Эр-Рияде обсуждалась война в Украине и международная безопасность, то в Стамбуле вопрос носит более технический характер, что свидетельствует о намерении снизить напряженность хотя бы на уровне дипотношений.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять переговоры в своей стране между РФ, США и Украиной.

Также лидер Турции подтвердил, что турецкие компании примут участие в восстановлении Украины.