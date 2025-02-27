США и Россия провели переговоры в Стамбуле — что обсуждали

США и РФ снова сели за стол переговоров — на этот раз в Турции
В Стамбуле состоялась очередная встреча между представителями Соединенных Штатов и России. Это уже второй раунд переговоров за последний месяц, после предыдущей встречи в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где обсуждалась ситуация в Украине.
Об этом сообщили росСМИ
Что известно о переговорах в Стамбуле
Встреча проходит в резиденции генконсула США в Стамбуле и посвящена возобновлению работы посольств обеих стран. Американская и российская стороны пытаются найти решение относительно дипломатического напряжения, которое продолжается после масштабных сокращений персонала и закрытия ряда консульских учреждений.
Перед началом переговоров глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что по итогам этой встречи станет понятно, насколько стороны могут быстро и эффективно решать проблемные вопросы.
Если в Эр-Рияде обсуждалась война в Украине и международная безопасность, то в Стамбуле вопрос носит более технический характер, что свидетельствует о намерении снизить напряженность хотя бы на уровне дипотношений.
Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности принять переговоры в своей стране между РФ, США и Украиной.
Также лидер Турции подтвердил, что турецкие компании примут участие в восстановлении Украины.
Читайте Новини.LIVE!