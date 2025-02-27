Розміщення миротворців розглянуть після угоди про ресурси — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Президент США Дональд Трамп заявив, що спочатку необхідно підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Вже після цього обговорять розміщення миротворчих сил.

Про це американський лідер Дональд Трамп сказав під час зустрічі з прем'єром Британії Кіром Стармером у четвер, 27 лютого.

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За словами Трампа, рідкісноземельна угода стане "опорою" для України. Щоправда, розміщення миротворчих сил на території нашої держави, Трамп розгляне вже після її підписання.

"Спочатку нам потрібна угода, перш ніж говорити про миротворців. Ми ще її не підписали", — сказав президент США.

Додамо, що миротворчі сили вважають однією з гарантій безпеки для України. Кір Стармер закликав Трампа дещо змінити підхід до України.

"Наші країни мають довгу історію партнерства, і я впевнений, що разом ми ще більше зміцнимо цю співпрацю. Дякую за те, що ви відкрили можливість для укладення мирної угоди", — сказав прем'єр Британії.

Нагадаємо, також Дональд Трамп заявив, що він не пам'ятає того, як назвав Володимира Зеленського "диктатором". Президент США здивувався питанню про це.

Раніше Дональд Трамп різко висловився щодо Європейського Союзу. На думку Президента США, ЄС створили, аби завдати економічної шкоди Америці.