Війна в Україні — Жасмін Крокетт публічно розкритикувала Трамп за зв'язки з Путіним

Член Палати представників США Жасмін Крокетт. Фото: Greg Nash

Член Палати представників США Жасмін Крокетт розкритикувала президента Дональда Трампа та республіканських конгресменів. Конгресвумен наголосила на їхнєьому небажанні прямо визнати, що Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Під час виступу Крокетт наголосила, що настав час відверто заявити про факт вторгнення РФ в Україну.

"Настав час нам сказати: "Пане президент, вгадайте що? Росія вторглася в Україну!" Чи можемо ми хоча б у цьому погодитись? Факти мають значення! Це буквально ставить нас у міжнародну кризу! Ми можемо наближатися до нової світової війни, бо маємо президента, який хоче дружити з Путіним і робити все, щоб той почувався добре, навіть брехати про те, хто на кого напав" – наголосила конгресвумен.

Вона також звернулася до своїх колег із запитанням, чи визнають вони, що саме Росія, а не Україна розпочала агресію.

"Чи тут є хоч хтось, у кого вистачить сміливості сказати, що Росія вторглася в Україну?" — запитала член Палати представників. Проте у відповідь у залі запанувала тиша.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Також американський лідер часто спілкується з російським диктатором Володимиром Путіним.