США можуть послабити санкції проти Росії після мирної угоди – Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявив, що зміг переконати російського лідера Володимира Путіна погодитися на мирне врегулювання війни, хоча спочатку той мав намір захопити всю Україну. Трамп додав, що проти Росії можуть послабити санкції.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції.

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"Він дуже розумний хлопець і дуже хитра людина. Слід розуміти, що він не мав наміру врегулювати цю війну. Думаю, що він хотів всю Україну. Якби мене не обрали, він би просто продовжив сунутися Україною, було б багато людей вбито", — заявив Трамп.

Трамп підкреслив, що має досвід роботи з "дуже поганими людьми", що допомогло йому знайти підхід до кремлівського диктатора та спонукати його до діалогу.

Водночас президент США заявив, що українські військові є сильними та мужніми, але без підтримки США війна могла б завершитися набагато швидше на користь Росії.

"Я з великою повагою ставлюся до України, у них чудові бійці, але без нашої техніки ця війна закінчилася б за дуже короткий проміжок часу", – сказав президент США.

Можливе послаблення санкцій

Також Трамп допустив послаблення санкцій проти Росії, але лише після укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. За його словами, будь-яке пом’якшення економічного тиску на РФ має бути частиною глобального врегулювання конфлікту.

"Якщо ми досягнемо мирної угоди, США можуть розглянути питання щодо санкцій. Але це буде після домовленостей, а не до них", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, журналісти CBS News проаналізували, чому Путін запропонував Трампу земельні ресурси Росії.

Тим часом Володимир Зеленський назвав дату, коли поїде до Дональда Трампа, щоб підписати угоду.

Також Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією буде укладено угоду.