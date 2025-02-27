США могут ослабить санкции против России после мирного соглашения — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Президент США Дональд Трамп заявил, что смог убедить российского лидера Владимира Путина согласиться на мирное урегулирование войны, хотя сначала тот намеревался захватить всю Украину. Трамп добавил, что против России могут ослабить санкции.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции.

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Трамп заявил, что смог найти подход к Путину

"Он очень умный парень и очень хитрый человек. Следует понимать, что он не намеревался урегулировать эту войну. Думаю, что он хотел всю Украину. Если бы меня не выбрали, он бы просто продолжил соваться в Украину, было бы много людей убито", — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что имеет опыт работы с "очень плохими людьми", что помогло ему найти подход к кремлевскому диктатору и побудить его к диалогу.

В то же время президент США заявил, что украинские военные являются сильными и мужественными, но без поддержки США война могла бы завершиться гораздо быстрее в пользу России.

"Я с большим уважением отношусь к Украине, у них замечательные бойцы, но без нашей техники эта война закончилась бы за очень короткий промежуток времени", — сказал президент США.

Возможное ослабление санкций

Также Трамп допустил ослабление санкций против России, но только после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. По его словам, любое смягчение экономического давления на РФ должно быть частью глобального урегулирования конфликта.

"Если мы достигнем мирного соглашения, США могут рассмотреть вопрос о санкциях. Но это будет после договоренностей, а не до них", — отметил Трамп.

Напомним, журналисты CBS News проанализировали, почему Путин предложил Трампу земельные ресурсы России.

Между тем Владимир Зеленский назвал дату, когда поедет к Дональду Трампу, чтобы подписать соглашение.

Также Дональд Трамп заявил, что между Украиной и Россией будет заключено соглашение.