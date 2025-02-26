Трамп заявив, що між Росією та Україною буде укладено угоду

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявив, що вже "все вирішено", згадуючи рідкісноземельні ресурси. Він додав, що між Росією та Україною буде укладено угоду.

Про це Дональд Трамп заявив під час пресконференції у середу, 26 лютого.

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"Президент Зеленський має прибути у пʼятницю, тепер це підтверджено. І ми маємо підписати угоду, це буде дуже велика угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей. Усе вже узгодили. Ми задоволені цим. Ми також укладемо угоду з Росією та Україною щодо припинення вбивств людей", — зазначив Трамп.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв про те, що угода зі США може стати великим успіхом. За словами глави держави, це буде залежати від розмови з Дональдом Трампом.

Американський лідер заявляв, що Зеленський має прибути у Вашингтон в п'ятницю, 28 лютого. За словами Трампа, тоді буде підписано угоду між країнами.

Також Дональд Трамп заявив, що Україні варто "забути про НАТО". Він вважає, що саме бажання вступити в Альянс могло стати причиною війни.