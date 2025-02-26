Трамп заявил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение

Президент США Дональд Трамп. Фото: скриншот

Дональд Трамп заявил, что уже "все решено", упоминая редкоземельные ресурсы. Он добавил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение.

Об этом Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в среду, 26 февраля.

Читайте также:

Трамп о соглашении между Украиной и РФ

"Президент Зеленский должен прибыть в пятницу, теперь это подтверждено. И мы должны подписать соглашение, это будет очень большое соглашение по редкоземельным металлам и другим вещам. Все уже согласовали. Мы довольны этим. Мы также заключим соглашение с Россией и Украиной о прекращении убийств людей", — отметил Трамп.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о том, что соглашение с США может стать большим успехом. По словам главы государства, это будет зависеть от разговора с Дональдом Трампом.

Американский лидер заявлял, что Зеленский должен прибыть в Вашингтон в пятницу, 28 февраля. По словам Трампа, тогда будет подписано соглашение между странами.

Также Дональд Трамп заявил, что Украине стоит "забыть о НАТО". Он считает, что именно желание вступить в Альянс могло стать причиной войны.