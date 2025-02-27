Путін запропонував США видобувати рідкоземельні метали не тільки на окупованих територіях

Диктатор РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність рідкоземельні мінерали. Це стосується не тільки тимчасово окупованих українських територій, а й власних родовищ. Дипломати кажуть, що Путін боїться втратити вплив на Україну із підписанням подібної угоди між США та Україною. Проте, навіть в цьому разі на заваді стають наслідки війни.

У тонкощах загравання Путіна з Трампом та проблематикою видобутку рідкоземельних матеріалів у своєму аналітичному матеріалі розбиралась редакція NBC News.

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Що Путін пропонує Трампу

Згідно з джерелами журналістів, представники диктатора РФ висловили подібну російську ідею з копалинами представникам адміністрації Трампа на зустрічі в Саудівській Аравії.

Звичайно, це стало надбанням преси й в каналах російських "Z-патріотів" почалось розгойдування "зради". Адже Путіна не раз наголошував, що США та НАТО хочуть "забрати ресурси Росії", а тут пропонує їх самостійно.

В українському сегменті стала популярною наступна версія старого мему.

Оригінальна, стара версія мему. Фото: Соцмережі

Оновлена версія мему. Фото: Соцмережі

Як зазначають журналісти NBC News, варіанти, які Росія спеціально готувала до обговорення з офіційними особами США, включали сценарії, які могли б надати адміністрації Трампа доступ до корисних копалин у захоплених Донецьку та Запоріжжі.

Адміністрація Трампа не взяла на себе зобов’язання укладати американсько-російську угоду щодо рідкоземельних мінералів, але не виключила її, кажуть поінформовані джерела.

"Трамп трансакційний, тому Путін — розуміючи це — придумав цей контрхід", — сказав колишній американський дипломат, який має досвід роботи в регіоні, додавши, що росіяни чітко бачать як інтерес Трампа до природних ресурсів України.

Крім цього сам Путін підтвердив, що не проти присутності американців на законній території РФ. Путін заявив, що така угода не буде приводом для занепокоєння і що Росія має "значно більше таких ресурсів, ніж Україна".

Чому Путін поспішає віддати ресурси Трампу

Спільне володіння США мінеральними багатствами України може змінити погляди Трампа на інтереси Америки в Україні та підірвати мету Москви домінувати в країні, і це може бути мотивуючим фактором для Росії, вважає колишній дипломат з досвідом роботи в регіоні.

За словами п’ятьох американських чиновників, багато рідкісноземельних мінералів України знаходяться в районах, які контролюються або знаходяться під загрозою з боку російської армії, і російські олігархи вже розробляють деякі з них.

Чому угоду не так просто втілити у життя

Опитані NBC News експерти зазначили, що доступ до рідкоземельних мінералів на будь-якій території України може бути складним і дорогим.

Наприклад, Джеймс Коуен, генеральний директор HALO Trust, гуманітарної організації з розмінування, яка працює в Україні, попередив, що 156 000 квадратних кілометрів території України забруднено наземними мінами та іншими вибуховими речовинами.

"Будь-які пропозиції щодо використання мінеральних багатств України повинні включати план знешкодження наземних мін, якщо вони хочуть бути віддалено життєздатними", — сказав тоді Коуен, британський генерал-майор у відставці.

Раніше ми повідомляли про заяву Трампа, який сказав, що вже "все вирішено", згадуючи рідкісноземельні ресурси. Він додав, що між Росією та Україною буде укладено угоду.

Також Дональд Трамп заявив, що Україні варто "забути про НАТО". Він вважає, що саме бажання вступити в Альянс могло стати причиною війни.