Путин предложил США добывать редкоземельные металлы не только на оккупированных территориях

Путин хочет отдать Трампу свои ископаемые — чего он испугался
Россия предложила администрации Трампа потенциальную сделку, согласно которой Соединенные Штаты получат в собственность редкоземельные минералы. Это касается не только временно оккупированных украинских территорий, но и собственных месторождений. Дипломаты говорят, что Путин боится потерять влияние на Украину с подписанием подобного соглашения между США и Украиной. Однако, даже в этом случае на пути становятся последствия войны.
В тонкостях заигрывания Путина с Трампом и проблематикой добычи редкоземельных материалов в своем аналитическом материале разбиралась редакция NBC News.
Что Путин предлагает Трампу
Согласно источникам журналистов, представители диктатора РФ выразили подобную российскую идею с ископаемыми представителям администрации Трампа на встрече в Саудовской Аравии.
Конечно, это стало достоянием прессы и в каналах российских "Z-патриотов" началось раскачивание "измены". Ведь Путин не раз подчеркивал, что США и НАТО хотят "забрать ресурсы России", а здесь предлагает их самостоятельно.
В украинском сегменте стала популярной следующая версия старого мема.
Как отмечают журналисты NBC News, варианты, которые Россия специально готовила к обсуждению с официальными лицами США, включали сценарии, которые могли бы предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым в захваченных Донецке и Запорожье.
Администрация Трампа не взяла на себя обязательства заключать американо-российское соглашение по редкоземельным минералам, но не исключила его, говорят информированные источники.
"Трамп трансакционный, поэтому Путин - понимая это - придумал этот контрход", — сказал бывший американский дипломат, имеющий опыт работы в регионе, добавив, что россияне четко видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины.
Кроме этого сам Путин подтвердил, что не против присутствия американцев на законной территории РФ. Путин заявил, что такое соглашение не будет поводом для беспокойства и что Россия имеет "значительно больше таких ресурсов, чем Украина".
Почему Путин спешит отдать ресурсы Трампу
Совместное владение США минеральными богатствами Украины может изменить взгляды Трампа на интересы Америки в Украине и подорвать цель Москвы доминировать в стране, и это может быть мотивирующим фактором для России, считает бывший дипломат с опытом работы в регионе.
По словам пяти американских чиновников, многие редкоземельные минералы Украины находятся в районах, которые контролируются или находятся под угрозой со стороны российской армии, и российские олигархи уже разрабатывают некоторые из них.
Почему соглашение не так просто воплотить в жизнь
Опрошенные NBC News эксперты отметили, что доступ к редкоземельным минералам на любой территории Украины может быть сложным и дорогим.
Например, Джеймс Коуэн, генеральный директор HALO Trust, гуманитарной организации по разминированию, которая работает в Украине, предупредил, что 156 000 квадратных километров территории Украины загрязнены наземными минами и другими взрывчатыми веществами.
"Любые предложения по использованию минеральных богатств Украины должны включать план обезвреживания наземных мин, если они хотят быть отдаленно жизнеспособными", — сказал тогда Коуэн, британский генерал-майор в отставке.
Ранее мы сообщали о заявлении Трампа, который сказал, что уже "все решено", упоминая редкоземельные ресурсы. Он добавил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение.
Также Дональд Трамп заявил, что Украине стоит "забыть о НАТО". Он считает, что именно желание вступить в Альянс могло стать причиной войны.
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