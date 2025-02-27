Путин предложил США добывать редкоземельные металлы не только на оккупированных территориях

Диктатор РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ

Россия предложила администрации Трампа потенциальную сделку, согласно которой Соединенные Штаты получат в собственность редкоземельные минералы. Это касается не только временно оккупированных украинских территорий, но и собственных месторождений. Дипломаты говорят, что Путин боится потерять влияние на Украину с подписанием подобного соглашения между США и Украиной. Однако, даже в этом случае на пути становятся последствия войны.

В тонкостях заигрывания Путина с Трампом и проблематикой добычи редкоземельных материалов в своем аналитическом материале разбиралась редакция NBC News.

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Что Путин предлагает Трампу

Согласно источникам журналистов, представители диктатора РФ выразили подобную российскую идею с ископаемыми представителям администрации Трампа на встрече в Саудовской Аравии.

Конечно, это стало достоянием прессы и в каналах российских "Z-патриотов" началось раскачивание "измены". Ведь Путин не раз подчеркивал, что США и НАТО хотят "забрать ресурсы России", а здесь предлагает их самостоятельно.

В украинском сегменте стала популярной следующая версия старого мема.

Оригинальная, старая версия мема. Фото: Соцсети

Обновленная версия мема. Фото: Соцсети

Как отмечают журналисты NBC News, варианты, которые Россия специально готовила к обсуждению с официальными лицами США, включали сценарии, которые могли бы предоставить администрации Трампа доступ к полезным ископаемым в захваченных Донецке и Запорожье.

Администрация Трампа не взяла на себя обязательства заключать американо-российское соглашение по редкоземельным минералам, но не исключила его, говорят информированные источники.

"Трамп трансакционный, поэтому Путин - понимая это - придумал этот контрход", — сказал бывший американский дипломат, имеющий опыт работы в регионе, добавив, что россияне четко видят как интерес Трампа к природным ресурсам Украины.

Кроме этого сам Путин подтвердил, что не против присутствия американцев на законной территории РФ. Путин заявил, что такое соглашение не будет поводом для беспокойства и что Россия имеет "значительно больше таких ресурсов, чем Украина".

Почему Путин спешит отдать ресурсы Трампу

Совместное владение США минеральными богатствами Украины может изменить взгляды Трампа на интересы Америки в Украине и подорвать цель Москвы доминировать в стране, и это может быть мотивирующим фактором для России, считает бывший дипломат с опытом работы в регионе.

По словам пяти американских чиновников, многие редкоземельные минералы Украины находятся в районах, которые контролируются или находятся под угрозой со стороны российской армии, и российские олигархи уже разрабатывают некоторые из них.

Почему соглашение не так просто воплотить в жизнь

Опрошенные NBC News эксперты отметили, что доступ к редкоземельным минералам на любой территории Украины может быть сложным и дорогим.

Например, Джеймс Коуэн, генеральный директор HALO Trust, гуманитарной организации по разминированию, которая работает в Украине, предупредил, что 156 000 квадратных километров территории Украины загрязнены наземными минами и другими взрывчатыми веществами.

"Любые предложения по использованию минеральных богатств Украины должны включать план обезвреживания наземных мин, если они хотят быть отдаленно жизнеспособными", — сказал тогда Коуэн, британский генерал-майор в отставке.

Ранее мы сообщали о заявлении Трампа, который сказал, что уже "все решено", упоминая редкоземельные ресурсы. Он добавил, что между Россией и Украиной будет заключено соглашение.

Также Дональд Трамп заявил, что Украине стоит "забыть о НАТО". Он считает, что именно желание вступить в Альянс могло стать причиной войны.