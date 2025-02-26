Коли Зеленський вирушить на зустріч з Трампом

Зеленський повідомив, коли вирушить на зустріч з Трампом
Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що вирушить на зустріч із Трампом. Це станеться вже післязавтра.
Про це український лідер заявив у своєму Telegram 26 лютого.
Що Зеленський сказав у своєму відеозверненні
Президент України повідомив, що наразі аналізуються обсяги міжнародної підтримки: США, Європа та інші країни.
"Визначаємо, що є критично важливим і що можна замінити", — заявив він.
Крім того, Зеленський додав, що головнокомандувач Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті, зокрема щодо Курської операції.
Український лідер також заявив, що провів розмову з прем’єр-міністром Португалії.
"Україна координує всі зусилля з якомога ширшим колом партнерів", — сказав він.
Крім того, Зеленський підписав укази про відзначення захисників — як військових, так і цивільних. Посмертно звання Героя України присвоєно бойовій медикині Ірині Цибух.
"Гарантії миру й безпеки. Суверенітет нашої держави. Територіальна цілісність. Заради цього працюємо. Дякую всім партнерам, які підтримують. Дякую всім нашим людям, які вірять в Україну", — додав він.
Крім того, Президент України наголосив на важливості збереження великої чисельності української армії. На думку Володимира Зеленського, це є найкращою гарантією безпеки країни.
Крім того, під час конференції Зеленський також прокоментував остаточну угоду про копалини зі США.
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