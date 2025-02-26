Когда Зеленский отправится на встречу с Трампом

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что отправится на встречу с Трампом. Это произойдет уже послезавтра.

Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram 26 февраля.

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Президент Украины сообщил, что сейчас измеряются объемы международной поддержки: США, Европа и другие страны.

"Определяем, что является критически важным и что можно заменить", — заявил он.

Кроме того, Зеленский добавил, что главнокомандующий Александр Сырский доложил о ситуации на фронте, в частности относительно Курской операции.

Украинский лидер также заявил, что провел разговор с премьер-министром Португалии.

"Украина координирует все усилия с как можно более широким кругом партнеров", — сказал он.

Кроме того, Зеленский подписал указы о награждении защитников - как военных, так и гражданских. Посмертно звание Героя Украины присвоено боевому медику Ирине Цыбух.

"Гарантии мира и безопасности. Суверенитет нашего государства. Территориальная целостность. Ради этого работаем. Спасибо всем партнерам, которые поддерживают. Спасибо всем нашим людям, которые верят в Украину", — добавил он.

Кроме того, Президент Украины подчеркнул важность сохранения большой численности украинской армии. По мнению Владимира Зеленского, это является лучшей гарантией безопасности страны.

Кроме того, во время конференции Зеленский также прокомментировал окончательное соглашение об ископаемых с США.