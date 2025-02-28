Суперечка Зеленського і Трампа — через що стався скандал

Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом та Джей Ді Венсом. Фото: скриншот

Під час зустрічі у Білому домі між Зеленським та Трампом сталася суперечка. Лідери країн не зійшлися поглядами у деяких питаннях стосовно війни.

Новини.LIVE зібрали головні заяви Трампа та Зеленського.

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Суперечка Зеленського з Трампом

Перепалка почалась зі слів Володимира Зеленського про те, що Україні потрібно надати гарантії безпеки. Крім того, глава держави наголосив, що Київ повинен бути активно залучений до переговорного процесу.

Дональд Трамп заявив, що Україна "не має чоловіків", на що Зеленський запропонував йому приїхати та побачити все на власні очі. До суперечки приєднався і віцепрезидент США Джей Ді Венс. Він заявив, що Зеленський нібито проявляє неповагу до США.

"Ви не маєте права диктувати нам те, що ми будемо відчувати. Ми на межі третьої світової, але ви не поважаєте США", — сказав Венс.

Трамп ж заявив, що Україна повинна бути вдячною Сполученим Штатам. Мовляв, їм не можна висувати умови.

"Ви не маєте карт на руках, ви маєте бути вдячними нам. Ви не можете нам говорити "я хочу те, я хочу це", — сказав Трамп.

Крім того, Президент США дорікнув Зеленського 350 мільярдами доларів, які США нібито дали Україні. Трамп наголосив, що ситуація в нашій державі зараз вкрай важка.

"Ви не можете говорити "я не хочу зупинити війну", — зазначив Трамп.

Також він заявив, що війна одразу ж закінчилась би, якби не зброя, яку Україні надали Сполучені Штати Америки. Натомість Зеленський згадав про слова російського диктатора.

"За три дні, я це чув уже від Путіна", — сказав Президент України.

Глава держави також наголосив на тому, що він не приїхав у США, аби "грати в карти".

Крім того, Трамп дорікнув Зеленському за зовнішній вигляд. Президент США запитав у глави України, чи є у нього взагалі костюм. На це Зеленський відповів: "Так, у мене є".

"Деякі американці незадоволені тим, що ви не поважаєте офіційний стиль", — сказав Зеленському Трамп.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Україна не підтримує ідею щодо простого припинення вогню. Президент України переконаний, що Росія порушить перемир'я.

Також Дональд Трамп заявив, що він не має поки що чіткої відповіді на те, чи поверне РФ Україні окуповані території. Він наголосив, що йдеться про велику частину земель.