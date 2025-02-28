Спор Зеленского и Трампа — из-за чего произошел скандал

Владимир Зеленский во время встречи с Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом. Фото: скриншот

Во время встречи в Белом доме между Зеленским и Трампом произошел спор. Лидеры стран не сошлись взглядами в некоторых вопросах относительно войны.

Новини.LIVE собрали главные заявления Трампа и Зеленского.

Читайте также:

Спор Зеленского с Трампом

Перепалка началась со слов Владимира Зеленского о том, что Украине нужно предоставить гарантии безопасности. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Киев должен быть активно вовлечен в переговорный процесс.

Дональд Трамп заявил, что Украина "не имеет мужчин", на что Зеленский предложил ему приехать и увидеть все собственными глазами. К спору присоединился и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что Зеленский якобы проявляет неуважение к США.

"Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США", — сказал Вэнс.

Трамп же заявил, что Украина должна быть благодарной Соединенным Штатам. Мол, им нельзя выдвигать условия.

"Вы не имеете карт на руках, вы должны быть благодарными нам. Вы не можете нам говорить "я хочу то, я хочу это", — сказал Трамп.

Кроме того, Президент США упрекнул Зеленского 350 миллиардами долларов, которые США якобы дали Украине. Трамп подчеркнул, что ситуация в нашем государстве сейчас крайне тяжелая.

"Вы не можете говорить "я не хочу остановить войну", — отметил Трамп.

Также он заявил, что война сразу же закончилась бы, если бы не оружие, которое Украине предоставили Соединенные Штаты Америки. Зато Зеленский вспомнил о словах российского диктатора.

"За три дня, я это слышал уже от Путина", — сказал Президент Украины.

Глава государства также отметил, что он не приехал в США, чтобы "играть в карты".

Кроме того, Трамп упрекнул Зеленского за внешний вид. Президент США спросил у главы Украины, есть ли у него вообще костюм. На это Зеленский ответил: "Да, у меня есть".

"Некоторые американцы недовольны тем, что вы не уважаете официальный стиль", — сказал Зеленскому Трамп.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Украина не поддерживает идею относительно простого прекращения огня. Президент Украины убежден, что Россия нарушит перемирие.

Также Дональд Трамп заявил, что он не имеет пока четкого ответа на то, вернет ли РФ Украине оккупированные территории. Он отметил, что речь идет о большой части земель.