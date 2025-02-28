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Трамп зустрів Зеленського у Білому домі — що сказав

28 лютого 2025 18:45
Ольга Антоновська - редактор
Зустріч Зеленського з Трампом — що сказав Президент США
Дональд Трамп та Володимир Зеленський. Фото: скриншот
Ольга Антоновська - редактор

Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілись у Білому домі. Американський очільник похвалив зовнішній вигляд глави України.

Відео опублікував телеграм-канал Donald Trump українською у п'ятницю, 28 лютого.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Президент США Дональд Трамп зустрів главу України Володимира Зеленського зі словами: "Він сьогодні при параді". На питання журналіста про те, які передчуття є перед майбутньою розмовою, Зеленський відповів, що "настрій нормальний".

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський зустрівся у США з Франкліном Гремом. Це відомий американський благодійник.

Крім того, український лідер зустрівся з сенаторами Сполучених Штатів Америки. Це відбулось перед візитом до Білого дому.

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