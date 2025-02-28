Зеленський 28 лютого зустрівся з Трампом — відео

Зеленський приїхав до Білого дому — його зустрів Трамп
Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому. Його зустрів лідер США Дональд Трамп.
Про це свідчить трансляція, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ.
Зустріч Зеленського і Трампа
Зеленський 28 лютого близько 18:30 за київським часом прибув до Білого дому на зустріч з президентом Дональдом Трампом. Американський лідер зустрів українського колегу біля входу. Вони потиснули один одному руки і їхня зустріч розпочалася.
Напередодні біля Білого дому встановили прапор України поряд зі стягом США.
Нагадаємо, перед візитом Зеленського українці зібралися біля Білого дому для підтримки президента. У них були прапори України та плакати з побажаннями перемоги.
Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США.
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