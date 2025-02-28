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Зеленський приїхав до Білого дому — його зустрів Трамп

28 лютого 2025 18:28
Карина Приходько - Редактор
Зеленський 28 лютого зустрівся з Трампом — відео
Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Фото: скриншот з відео
Карина Приходько - Редактор

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому. Його зустрів лідер США Дональд Трамп.

Про це свідчить трансляція, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ. 

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Зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський 28 лютого близько 18:30 за київським часом прибув до Білого дому на зустріч з президентом Дональдом Трампом. Американський лідер зустрів українського колегу біля входу. Вони потиснули один одному руки і їхня зустріч розпочалася.

Напередодні біля Білого дому встановили прапор України поряд зі стягом США. 

Нагадаємо, перед візитом Зеленського українці зібралися біля Білого дому для підтримки президента. У них були прапори України та плакати з побажаннями перемоги. 

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США

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