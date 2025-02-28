Зеленський 28 лютого зустрівся з Трампом — відео

Зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський 28 лютого прибув до Білого дому. Його зустрів лідер США Дональд Трамп.

Про це свідчить трансляція, яку з місця подій ведуть американські ЗМІ.

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Зустріч Зеленського і Трампа

Зеленський 28 лютого близько 18:30 за київським часом прибув до Білого дому на зустріч з президентом Дональдом Трампом. Американський лідер зустрів українського колегу біля входу. Вони потиснули один одному руки і їхня зустріч розпочалася.

Напередодні біля Білого дому встановили прапор України поряд зі стягом США.

Нагадаємо, перед візитом Зеленського українці зібралися біля Білого дому для підтримки президента. У них були прапори України та плакати з побажаннями перемоги.

Напередодні Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США.