Зеленский 28 февраля встретился с Трампом — видео

Встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом. Его встретил лидер США Дональд Трамп.

Об этом свидетельствует трансляция, которую с места событий ведут американские СМИ.

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Встреча Зеленского и Трампа

Зеленский 28 февраля около 18:30 по киевскому времени прибыл в Белый дом на встречу с президентом Дональдом Трампом. Американский лидер встретил украинского коллегу у входа. Они пожали друг другу руки и их встреча началась.

Накануне возле Белого дома установили флаг Украины рядом со знаменем США.

Напомним, перед визитом Зеленского украинцы собрались возле Белого дома для поддержки президента. У них были флаги Украины и плакаты с пожеланиями победы.

Накануне Владимир Зеленский встретился с сенаторами США.