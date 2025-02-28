Візит Зеленського до США — президент зустрівся із сенаторами

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

У п'ятницю, 28 лютого, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США перед візитом до Білого дому. Америка висловлює підтримку Києву.

Про це повідомила сенаторка Емі Клобучар у соцмережі Х.

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Зустріч із сенаторами

Клобучар опублікувала світлину з українським лідером, наголосивши на важливості підтримки України.

"Дійсно хороша двопартійна зустріч перед тим, як президент Зеленський попрямує до Білого дому. Ми з Україною", — зазначила політик.

Повідомлення Клобучар в Х

Зазначимо, що після переговорів у Білому домі Зеленський має зустрітися з президентом США Дональдом Трампом для підписання угоди щодо рідкісноземельних копалин.

Також ми писали, що немає жодних обставин, які б могли заважати підписанню історичної угоди. Вона "переплете" економіки двох країн і буде дуже вигідною всім сторонам.