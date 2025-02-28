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Сьогодні її 100% підпишуть — як змінилась угода про копалини

28 лютого 2025 03:08
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Всі умови угоди погоджені двома сторонами й сьогодні Україна та США її підпишуть, заявив міністр фінансів США
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: Офіс президента
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Як відомо, сьогодні до США на зустріч з Дональдом Трампом прибуває Володимир Зеленський, щоб підписати угоду про корисні копалини в Україні. Те, що всі зміни в угоді вже підтверджені та погоджені, заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

Про це повідомляє канал Fox Bussines

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Чому ця угода вигідна для обох сторін

В інтерв'ю журналістам каналу Бессент заявив, що немає жодних обставин, які б могли заважати підписанню цієї угоди. Вона "переплете" економіки двох країн і буде дуже вигідною всім сторонам, адже "угода зближує український народ і американську бізнес-спільноту та усуває можливість будь-якої корупції з використанням найкращих американських практик".

Міністр фінансів США нагадав, що умови угоди уряд України парафував у середу, тож сьогодні її офіційно підпишуть в Овальному кабінеті президенти Трамп і Зеленський.

Яких змін зазнала угода про рідкоземельні матеріали

Після перших варіантів угоди, яку запропонували американці, до її положень було багато критики як з боку українців, так і з боку української влади.

Там дійсно містились доволі неприємні пункти, на кшталт суми фонду у 500 мільярдів доларів чи 100% власності фонду з боку США. Проте згодом вдалось значно змінити умови угоди й зробити її справедливою та чесною.

Тепер, згідно із затвердженими умовами з обох сторін, угода містить 11 пунктів і в ній немає жодних сум чи забов'язань. Вдалось прибрати півтрильйонну суму фонду та домовитись на володіння фондом у форматі 50/50.

Найцікавіше, що гроші, які будуть поступати до фонду шляхом видобутку цінних ресурсів, раз на рік будуть йти на реінвестування в саму Україну. Також і Київ, і Вашингтон зможуть забирати з фонду дивіденди (тобто, заробляти на ньому). 

Крім того, без обопільної згоди власники фонду (Україна та США) не зможуть продавати свої частки у фонді іншим країнам. 

А ось якихось гарантій безпеки в угоді немає. Проте Вашингтон буде "намагатись визначити будь-які необхідні кроки для захисту взаємних інвестицій".

Раніше Дональд Трамп заявив, що спочатку необхідно підписати угоду з Україною щодо рідкісноземельних ресурсів. Вже після цього обговорять розміщення миротворчих сил.

А ще Дональд Трамп різко висловився щодо Європейського Союзу. На думку Президента США, ЄС створили, аби завдати економічної шкоди Америці.

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