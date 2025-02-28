Визит Зеленского в США — президент встретился с сенаторами

Зеленский встретился с сенаторами США — детали
В пятницу, 28 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США перед визитом в Белый дом. Америка выражает поддержку Киеву.
Об этом сообщила сенатор Эми Клобучар в соцсети Х.
Встреча с сенаторами
Клобучар опубликовала фотографию с украинским лидером, подчеркнув важность поддержки Украины.
"Действительно хорошая двухпартийная встреча перед тем, как президент Зеленский направится в Белый дом. Мы с Украиной", — отметила политик.
Отметим, что после переговоров в Белом доме Зеленский должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом для подписания соглашения по редкоземельным ископаемым.
Также мы писали, что нет никаких обстоятельств, которые могли бы мешать подписанию исторического соглашения. Оно "переплетет" экономики двух стран и будет очень выгодным всем сторонам.
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