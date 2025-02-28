Став відомий похвилинний розклад поїздки Зеленського до Вашингтону для підписання угоди про корисні копалини

Президент України Володимир Зеленський сходить з трапу літака. Ілюстраційне фото: Офіс президента

Сьогодні у другій половині дня Володимир Зеленський прибуде до Вашингтону, щоб зустрітись з президентом США Дональдом Трампом. Сторони мають підписати угоду щодо видобутку корисних копалин в Україні.

В роспорядженні Новини.LIVE є повний розклад візитів у зустрічей українського президента під час офіційної поїздки до столиці США.

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Згідно з графіком поїздка президента України буде дуже напруженою і довгою. Зустрічі почнуться із самого ранку і закінчаться увечері.

09.30 — 10.00 (16.30 — 17.00 за київським часом) Володимир Зеленський зустрінеться з американськими сенаторами. Зустріч проходитиме в готелі без участі журналістів.

10.45 — 11.00 (17.45 — 18.00 за київським часом) президент України поїде до Білого дому.

11.00 — 11.05 (18.00 — 18.05 за київським часом) відбудеться церемонія зустрічі Зеленського з Трампом у лобі Західного крила Білого дому. Також у кімнаті Рузвельта президент України залишить запис у Книзі почесних гостей.



11.05 — 11.35 (18.05 — 18.35 за київським часом) голови двох держав проведуть зустріч в Овальному кабінеті, а перед неї зроблять стислі заяви для ЗМІ.

11.35 — 12.35 (18.35 — 19.35 за київським часом) відбудеться робочий обід президента України Зеленського з президентом США Трампом в Урядовій кімнаті. Обід у форматі 1+9.

12.35 — 12.55 (19.35 — 19.55 за київським часом) коротка підготовка до наступного заходу.

12.55 — 13.00 (19.55 — 20.00 за київським часом) спільний перехід Володимира Зеленського та Дональда Трампа до місця проведення зустрічі зі журналістами.

13.00 — 13.05 (20.00 — 20.05 за київським часом) участь президента України та президента США у церемонії підписання Двосторонньої Угоди про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відбудови. Підписання відбудеться у східному крилі Білого дому.

13.00 — 13.25 (20.00 — 20.25 за київським часом) після підписання голови обох держав зроблять заяви для преси й будуть відповідати на питання журналістів.

13.30 — 13.40 (20.30 — 20.40 за київським часом) переїзд до Резиденції.

16.00 — 17.00 (23.00 — 00.00 за київським часом) Володимир Зеленський виступатиме в Інституті Хадсона. Він буде відповідати на запитання присутніх.

18.50 — 19.00 (01.50 — 02.00 за київським часом) запланований переїзд до Українського дому.

19.00 — 20.00 (02.00 — 03.00 за київським часом) Володимир зеленський зустрінеться представниками української громади у США.

Нагадаємо, у Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером президент США дав свою оцінку термінам закінчення війни в Україні. Він зазначив, що війна закінчиться дуже швидко, в іншому випадку ризику не завершитись ніколи.

Крім того, Президент США заявив, що не буде надавати Україні гарантії безпеки. Дональд Трамп вважає, що це має зробити Європа.