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Зараз або ніколи — Трамп про закінчення війни в Україні

28 лютого 2025 00:25
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
За словами Трампа, він зараз робить все можливе для припинення війни в Україні
Термінова новина
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

У Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером президент США дав свою оцінку термінам закінчення війни в Україні. Він зазначив, що війна закінчиться дуже швидко, в іншому випадку ризику не завершитись ніколи. 

Пряму трансляцію можна переглянути в етері Новини.LIVE.

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Президент США сказав, що зараз він активно працює над припиненням конфлікту, зокрема провів телефонні переговори з Путіним і Зеленським, а також обговорив це питання з генсеком НАТО. 

"Я вважаю, що у нас є серйозний прогрес, і ми рухаємося в правильному напрямку. Це або станеться дуже швидко, або не станеться ніколи", — зазначив Трамп.

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