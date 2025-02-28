За словами Трампа, він зараз робить все можливе для припинення війни в Україні

Термінова новина

У Білому домі на зустрічі з прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером президент США дав свою оцінку термінам закінчення війни в Україні. Він зазначив, що війна закінчиться дуже швидко, в іншому випадку ризику не завершитись ніколи.

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Президент США сказав, що зараз він активно працює над припиненням конфлікту, зокрема провів телефонні переговори з Путіним і Зеленським, а також обговорив це питання з генсеком НАТО.

"Я вважаю, що у нас є серйозний прогрес, і ми рухаємося в правильному напрямку. Це або станеться дуже швидко, або не станеться ніколи", — зазначив Трамп.