Встреча Зеленского с Трампом — что сказал Президент США

Трамп встретил Зеленского в Белом доме — что сказал
Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Американский глава похвалил внешний вид главы Украины.
Видео опубликовал телеграмм-канал Donald Trump на украинском языке в пятницу, 28 февраля.
Встреча Зеленского с Трампом
Президент США Дональд Трамп встретил главу Украины Владимира Зеленского со словами: "Он сегодня при параде". На вопрос журналиста о том, какие предчувствия есть перед предстоящим разговором, Зеленский ответил, что "настроение нормальное".
Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился в США с Франклином Грэмом. Это известный американский благотворитель.
Кроме того, украинский лидер встретился с сенаторами Соединенных Штатов Америки. Это произошло перед визитом в Белый дом.
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