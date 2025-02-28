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Трамп встретил Зеленского в Белом доме — что сказал

28 февраля 2025 18:45
Ольга Антоновская - редактор
Встреча Зеленского с Трампом — что сказал Президент США
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: скриншот
Ольга Антоновская - редактор

Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме. Американский глава похвалил внешний вид главы Украины.

Видео опубликовал телеграмм-канал Donald Trump на украинском языке в пятницу, 28 февраля.

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Встреча Зеленского с Трампом

Президент США Дональд Трамп встретил главу Украины Владимира Зеленского со словами: "Он сегодня при параде". На вопрос журналиста о том, какие предчувствия есть перед предстоящим разговором, Зеленский ответил, что "настроение нормальное".

Напомним, ранее Владимир Зеленский встретился в США с Франклином Грэмом. Это известный американский благотворитель.

Кроме того, украинский лидер встретился с сенаторами Соединенных Штатов Америки. Это произошло перед визитом в Белый дом.

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