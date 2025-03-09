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Трамп сказав американцям "закрити рот" — що він мав на увазі

9 березня 2025 13:05
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп прокоментував здорожчання яєць у США та сказав "закрити рот"
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

У Сполучених Штатах Америки останнім часом стрімко здорожчали продукти в магазинах, зокрема яйця. У соціальних мережах американці пишуть своє невдоволення такими змінами.

На це відреагував президент США Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial, повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Так, Трамп опублікував статтю, в якій закликав американців "закрити рот щодо цін на яйця".

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Скриншот допису Donald Trump українською

Ріст цін на яйця

Видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація Трампа бореться зі зростанням цін у США на яйця, яке спричинив спалах пташиного грипу.

Мін'юст розпочало розслідування причин зростання цін, включно з перевіркою того, чи не вступали провідні виробники яєць у змову з метою обмеження поставок або підвищення цін.

Зазначимо, що вартість дюжини яєць (12 штук) у США коливається у межах 4,95 долара, що становить 206 гривень.

Раніше видання The New York Times повідомило, що адміністрація Трампа хоче обмежити використання понад 200 слів в офіційних документах та на сайтах.

Також днями США призупинили доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних через компанію Maxar.

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