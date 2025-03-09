Трамп прокоментував здорожчання яєць у США та сказав "закрити рот"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

У Сполучених Штатах Америки останнім часом стрімко здорожчали продукти в магазинах, зокрема яйця. У соціальних мережах американці пишуть своє невдоволення такими змінами.

На це відреагував президент США Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial, повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Так, Трамп опублікував статтю, в якій закликав американців "закрити рот щодо цін на яйця".

Скриншот допису Donald Trump українською

Ріст цін на яйця

Видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація Трампа бореться зі зростанням цін у США на яйця, яке спричинив спалах пташиного грипу.

Мін'юст розпочало розслідування причин зростання цін, включно з перевіркою того, чи не вступали провідні виробники яєць у змову з метою обмеження поставок або підвищення цін.

Зазначимо, що вартість дюжини яєць (12 штук) у США коливається у межах 4,95 долара, що становить 206 гривень.

Раніше видання The New York Times повідомило, що адміністрація Трампа хоче обмежити використання понад 200 слів в офіційних документах та на сайтах.

Також днями США призупинили доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних через компанію Maxar.