Трамп прокоментував здорожчання яєць у США та сказав "закрити рот"

Трамп сказав американцям "закрити рот" — що він мав на увазі
У Сполучених Штатах Америки останнім часом стрімко здорожчали продукти в магазинах, зокрема яйця. У соціальних мережах американці пишуть своє невдоволення такими змінами.
На це відреагував президент США Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial, повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".
Реакція Трампа на скарги щодо цін
Так, Трамп опублікував статтю, в якій закликав американців "закрити рот щодо цін на яйця".
Ріст цін на яйця
Видання The Wall Street Journal писало, що адміністрація Трампа бореться зі зростанням цін у США на яйця, яке спричинив спалах пташиного грипу.
Мін'юст розпочало розслідування причин зростання цін, включно з перевіркою того, чи не вступали провідні виробники яєць у змову з метою обмеження поставок або підвищення цін.
Зазначимо, що вартість дюжини яєць (12 штук) у США коливається у межах 4,95 долара, що становить 206 гривень.
Раніше видання The New York Times повідомило, що адміністрація Трампа хоче обмежити використання понад 200 слів в офіційних документах та на сайтах.
Також днями США призупинили доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних через компанію Maxar.
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