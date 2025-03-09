Трамп прокомментировал подорожание яиц в США и сказал "закрыть рот"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Соединенных Штатах Америки в последнее время стремительно подорожали продукты в магазинах, в частности яйца. В социальных сетях американцы пишут свое недовольство такими изменениями.

На это отреагировал президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial, сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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Так, Трамп опубликовал статью, в которой призвал американцев "закрыть рот относительно цен на яйца".

Скриншот поста Donald Trump українською

Рост цен на яйца

Издание The Wall Street Journal писало, что администрация Трампа борется с ростом цен в США на яйца, который вызвала вспышка птичьего гриппа.

Минюст начало расследование причин роста цен, включая проверку того, не вступали ли ведущие производители яиц в сговор с целью ограничения поставок или повышения цен.

Отметим, что стоимость дюжины яиц (12 штук) в США колеблется в пределах 4,95 доллара, что составляет 206 гривен.

Ранее издание The New York Times сообщило, что администрация Трампа хочет ограничить использование более 200 слов в официальных документах и на сайтах.

Также на днях США приостановили доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным через компанию Maxar.