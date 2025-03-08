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Трамп залишив Україну ще без одного способу космічної розвідки

8 березня 2025 00:28
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Дональд Трамп заборонив надавати компанії Maxar супутникові знімки українській розвідці
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar. Україна давно використовує ці знімки з повітря, щоб відстежувати пересування російських військ, оцінювати місцевість і допомагати в плануванні військових операцій.

Про це повідомляє CNN.

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Згідно з повідомленням телеканалу, призупинка доступу до зображень, зроблених супутниками Maxar і придбаних NGA, сталась після рішення адміністрації Трампа тимчасово припинити будь-який обмін розвідданими з українцями, які можуть бути використані для нападу на Росію.

"Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам вирішує, як використовувати та ділитися цими даними", — сказав CNN представник Maxar.

Раніше Трамп визнав, що російський президент Володимир Путін користується тим, що США обмежили обмін розвідувальними даними з Україною.

Також стало відомо, що за даними видання Axios Трамп розчарований посиленням Росією напруженості в Україні. Йдеться про удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.

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