Дональд Трамп заборонив надавати компанії Maxar супутникові знімки українській розвідці

Трамп залишив Україну ще без одного способу космічної розвідки
Адміністрація Дональда Трампа тимчасово призупинила доступ України до комерційних супутникових знімків, придбаних урядом США через компанію Maxar. Україна давно використовує ці знімки з повітря, щоб відстежувати пересування російських військ, оцінювати місцевість і допомагати в плануванні військових операцій.
Про це повідомляє CNN.
Чому Трамп пішов на цей крок
Згідно з повідомленням телеканалу, призупинка доступу до зображень, зроблених супутниками Maxar і придбаних NGA, сталась після рішення адміністрації Трампа тимчасово припинити будь-який обмін розвідданими з українцями, які можуть бути використані для нападу на Росію.
"Maxar має контракти з урядом США та десятками країн-союзників і партнерів по всьому світу щодо надання супутникових зображень та інших геопросторових даних. Кожен клієнт сам вирішує, як використовувати та ділитися цими даними", — сказав CNN представник Maxar.
Раніше Трамп визнав, що російський президент Володимир Путін користується тим, що США обмежили обмін розвідувальними даними з Україною.
Також стало відомо, що за даними видання Axios Трамп розчарований посиленням Росією напруженості в Україні. Йдеться про удари РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Читайте Новини.LIVE!