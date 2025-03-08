Дональд Трамп запретил предоставлять компании Maxar спутниковые снимки украинской разведке

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа временно приостановила доступ Украины к коммерческим спутниковым снимкам, приобретенным правительством США через компанию Maxar. Украина давно использует эти снимки с воздуха, чтобы отслеживать передвижения российских войск, оценивать местность и помогать в планировании военных операций.

Об этом сообщает CNN.

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Почему Трамп пошел на этот шаг

Согласно сообщению телеканала, приостановка доступа к изображениям, сделанным спутниками Maxar и приобретенных NGA, произошла после решения администрации Трампа временно прекратить любой обмен разведданными с украинцами, которые могут быть использованы для нападения на Россию.

"Maxar имеет контракты с правительством США и десятками странами-союзницами и партнеров по всему миру по предоставлению спутниковых изображений и других геопространственных данных. Каждый клиент сам решает, как использовать и делиться этими данными", — сказал CNN представитель Maxar.

Ранее Трамп признал, что российский президент Владимир Путин пользуется тем, что США ограничили обмен разведывательными данными с Украиной.

Также стало известно, что по данным издания Axios Трамп разочарован усилением Россией напряженности в Украине. Речь идет об ударах РФ по энергетической инфраструктуре Украины.