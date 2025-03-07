Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп розкритикував безпекову угоду з Японією arrow

Трамп розкритикував безпекову угоду з Японією

7 березня 2025 12:31
Євгенія Брюховецька - редактор
Трамп розкритикував угоду про військовий союз США з Японією
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент США Дональд Трамп розкритикував чинну угоду з Японією. За її умовами, США мають захищати країну, а Японія натомість не надає ніяких "гарантій безпеки".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською" у п'ятницю, 7 березня.

Читайте також:

Угода США з Японією

За словами Трампа, у США чудові відносини з Японією, але є "цікава угода". За умовами домовленостей США повинні захищати Японію, але у відповідь країна не повинна захищати США. 

Водночас американський президент зазначив, що Японія отримує вигоду від торгівельних відносин із США.

"І, до речі, вони заробляють завдяки нам багато грошей в економічному плані", — сказав він.

Видання Bloomberg пише, що критику договору Трампом може викликати побоювання в Японії стосовно планів США укласти нову безпекову чи торгівельну угоду.  А прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішіба наголосив, що його країна надає бази американським військовим. 

Нагадаємо, Трамп відстрочив тарифи на всі продукти з Мексики та Канади у рамках угоди про вільну торгівлю USMCA.

А напередодні зустрічі з керівниками індустрії криптовалют у Білому домі Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів.

США Дональд Трамп Японія військові угода
Реклама
Реклама
Реклама