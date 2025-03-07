Трамп раскритиковал соглашение о военном союзе США с Японией

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действующее соглашение с Японией. По его условиям, США должны защищать страну, а Япония взамен не предоставляет никаких "гарантий безопасности".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською" в пятницу, 7 марта.

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Соглашение США с Японией

По словам Трампа, у США прекрасные отношения с Японией, но есть "интересное соглашение". По условиям договоренностей США должны защищать Японию, но в ответ страна не должна защищать США.

В то же время американский президент отметил, что Япония получает выгоду от торговых отношений с США.

"И, кстати, они зарабатывают благодаря нам много денег в экономическом плане", — сказал он.

Издание Bloomberg пишет, что критика договора Трампом может вызвать опасения в Японии относительно планов США заключить новое соглашение по безопасности или торговое соглашение. А премьер-министр Японии Шигеру Ишиба отметил, что его страна предоставляет базы американским военным.

Напомним, Трамп отсрочил тарифы на все продукты из Мексики и Канады в рамках соглашения о свободной торговле USMCA.

А накануне встречи с руководителями индустрии криптовалют в Белом доме Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов.