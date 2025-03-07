Трамп обмежив вплив Маска — Politico назвало причину

Дональд Трамп та Ілон Маск. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вирішив обмежити вплив Ілона Маска на урядові рішення. Очільник країни зібрав свій кабінет, аби наголосити, що рішення має приймати не Маск, а керівники департаментів. На зустрічі також був присутній і сам Маск.

Про це пише Politico в четвер, 6 березня.

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Трамп вирішив обмежити вплив Маска

Як зазначає видання, Трамп сказав вищим членам своєї адміністрації, що Маск мав право давати рекомендації департаментам. Однак, за словами глави держави, Маск не може видавати односторонніх рішень щодо персоналу та політики. Президент США провів зустріч після серії масових звільнень та погроз державним службовцям зі сторони мільярдера.

Видання припускає, що такий крок Трампа спрямований на звуження повноважень Маска. Сам мільярдера зазначив, що погоджується з директивою Трампа. Крім того, Маск визнав, що були зроблені деякі помилки.

Дональд Трамп зауважив, що в уряді потрібно зберегти хороших людей, а не масово звільняти здібних працівників. До того ж федеральний суддя та голова федеральної ради державної служби дійшли висновку, що звільнення не було пов'язано з проблемами продуктивності. Вважають, що, ймовірно, це порушило закони про державну службу.

Нагадаємо, раніше американський мільярдер Ілон Маск закликав Президента України Володимира Зеленського виїхати з країни. Крім того, він порадив йому скласти повноваження.

Тим часом під автосалоном Tesla Ілона Маска відбулася акція протесту. Мітингарі викрикували гасла на підтримку України та Володимира Зеленського.