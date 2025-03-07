Трамп ограничил влияние Маска — Politico назвало причину

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп решил ограничить влияние Илона Маска на правительственные решения. Глава страны собрал свой кабинет, чтобы подчеркнуть, что решения должен принимать не Маск, а руководители департаментов. На встрече также присутствовал и сам Маск.

Об этом пишет Politico в четверг, 6 марта.

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Трамп решил ограничить влияние Маска

Как отмечает издание, Трамп сказал высшим членам своей администрации, что Маск имел право давать рекомендации департаментам. Однако, по словам главы государства, Маск не может выдавать односторонних решений относительно персонала и политики. Президент США провел встречу после серии массовых увольнений и угроз государственным служащим со стороны миллиардера.

Издание предполагает, что такой шаг Трампа направлен на сужение полномочий Маска. Сам миллиардера отметил, что соглашается с директивой Трампа. Кроме того, Маск признал, что были сделаны некоторые ошибки.

Дональд Трамп отметил, что в правительстве нужно сохранить хороших людей, а не массово увольнять способных работников. К тому же федеральный судья и председатель федерального совета государственной службы пришли к выводу, что увольнение не было связано с проблемами производительности. Считают, что, вероятно, это нарушило законы о государственной службе.

Напомним, ранее американский миллиардер Илон Маск призвал Президента Украины Владимира Зеленского уехать из страны. Кроме того, он посоветовал ему сложить полномочия.

Тем временем под автосалоном Tesla Илона Маска прошла акция протеста. Митингующие выкрикивали лозунги в поддержку Украины и Владимира Зеленского.