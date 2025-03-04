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Маск закликав Зеленського піти з посади та виїхати з України

4 березня 2025 09:23
Карина Приходько - Редактор
Сварка в США — Маск закликав Зеленського піти з посади
Мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Rachel Wisniewski
Карина Приходько - Редактор

Американський мільярдер Ілон Маск звернувся до президента Володимира Зеленського та закликав його скласти повноваження. Крім того, він "порадив" главі держави виїхати з України.

Про це Ілон Маск написав у своєму X (Twitter). 

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Маск погодився з твердженням американського адвоката Рогана О’Гендлі з ніком у Twiiter @DC_Draino, що Зеленський втратив би владу після завершення війни, адже коли будуть вибори, він програє. 

"Як би це було неприємно, Зеленському слід запропонувати якусь амністію в нейтральній країні в обмін на мирний перехід до демократії в Україні", — написав мільярдер. 

Маск критикує Зеленського
Скриншот допису Ілона Маска

Нагадаємо, нещодавно Маск поширив допис Грема з критикою відсутності виборів в Україні, що згідно з Конституцією неможливо під час воєнного стану.

Крім того, він посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського. Їм не подобається, що український лідер був без костюма. 

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