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Маск посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського

28 лютого 2025 18:54
Аркадій Пастула - Редактор
Маск посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського
Термінова новина
Аркадій Пастула - Редактор

Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск посміявся зі слів лідера США Дональда Трампа щодо одягу Президента України Володимира Зеленського. 

Свою реакцію він написав у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.

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Зеленський вже прибув до Білого дому. Під час зустрічі з Трампом, той наголосив, що український лідер добре одягнений.

"Сьогодні всі причепурилися", — написав Маск та додав смайлик, який сміється.

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Володимир Зеленський США Ілон Маск Дональд Трамп Україна Білий дім
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