Маск посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського
28 лютого 2025 18:54
Термінова новина
Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск посміявся зі слів лідера США Дональда Трампа щодо одягу Президента України Володимира Зеленського.
Свою реакцію він написав у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.
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Зеленський вже прибув до Білого дому. Під час зустрічі з Трампом, той наголосив, що український лідер добре одягнений.
"Сьогодні всі причепурилися", — написав Маск та додав смайлик, який сміється.
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