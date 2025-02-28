Маск посміявся зі слів Трампа про одяг Зеленського

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Очільник Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів Америки та бізнесмен Ілон Маск посміявся зі слів лідера США Дональда Трампа щодо одягу Президента України Володимира Зеленського.

Свою реакцію він написав у соцмережі X у пʼятницю, 28 лютого.

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Зеленський вже прибув до Білого дому. Під час зустрічі з Трампом, той наголосив, що український лідер добре одягнений.

"Сьогодні всі причепурилися", — написав Маск та додав смайлик, який сміється.

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