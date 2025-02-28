Маск посмеялся над комментарием Трампа относительно одежды Зеленского

Маск посмеялся со слов Трампа об одежде Зеленского
Глава Департамента эффективности правительства Соединенных Штатов Америки и бизнесмен Илон Маск посмеялся со слов лидера США Дональда Трампа относительно одежды Президента Украины Владимира Зеленского.
Свою реакцию он написал в соцсети X в пятницу, 28 февраля.
Реакция Маска на слова Трампа
Зеленский уже прибыл в Белый дом. Во время встречи с Трампом, тот отметил, что украинский лидер хорошо одет.
"Сегодня все принарядились", — написал Маск и добавил смайлик, который смеется.
Напомним, 28 февраля Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме, где американский президент отметил вид украинского лидера.
Также Зеленский продемонстрировал Трампу фотографии украинских бойцов, которые вернулись из плена.
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